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Yasağa rağmen şoke eden görüntüler! Salgının başından beri böylesi olmamıştı

İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, koronavirüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı. Yasağa rağmen asker uğurlamak için binlerce kişi toplanırken, ortaya çıkan görüntüler "pes" dedirtti.

01.07.2020 12:54 - Son Güncelleme: 01.07.2020 12:59
Yasağa rağmen şoke eden görüntüler! Salgının başından beri böylesi olmamıştı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yasağa rağmen çok sayıda kişi asker uğurlaması için toplandı.

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Yasağa rağmen şoke eden görüntüler! Salgının başından beri böylesi olmamıştı

Asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yasağa rağmen şoke eden görüntüler! Salgının başından beri böylesi olmamıştı

Otogarın içi de dışından farklı değildi. Binlerce kişi sosyal mesafe kurallarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu.

Yasağa rağmen şoke eden görüntüler! Salgının başından beri böylesi olmamıştı

Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti.

Yasağa rağmen şoke eden görüntüler! Salgının başından beri böylesi olmamıştı

Koranavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı eski günlerine geri döndü.

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