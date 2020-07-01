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Yasağa rağmen şoke eden görüntüler! Salgının başından beri böylesi olmamıştı

İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, koronavirüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı. Yasağa rağmen asker uğurlamak için binlerce kişi toplanırken, ortaya çıkan görüntüler "pes" dedirtti.

01.07.2020 12:54 - Son Güncelleme: 01.07.2020 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





