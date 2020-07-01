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Daha önce hiç böyle görmediniz! İşte sizi çok şaşırtacak nostaljik İstanbul fotoğrafları

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İstanbul adeta dünyanın göz bebeği konumunda. Birçok tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran İstanbul, yıllardır fotoğrafçıların da vazgeçilmezi. Her bir köşesinde ayrı bir güzellik taşıyan İstanbul dizilere, filmlere ve daha birçok sanat eserine konu oluyor. Peki dillere destan güzelliğiyle mest eden İstanbul eskiden nasıldı? Sizler için derlenen eski İstanbul fotoğrafları adeta geçmişe götürüyor. İşte ilk kez göreceğiniz nostaljik İstanbul fotoğrafları...

01.07.2020 23:08 - Son Güncelleme:
Daha önce hiç böyle görmediniz! İşte sizi çok şaşırtacak nostaljik İstanbul fotoğrafları

Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un yıllar içindeki değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. İşte birçoğunu ilk kez göreceğiniz İstanbul fotoğrafları.



Robert Koleji kız öğrencileri

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Daha önce hiç böyle görmediniz! İşte sizi çok şaşırtacak nostaljik İstanbul fotoğrafları

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