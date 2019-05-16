Yarın BİM'de neler olacak? 17 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler belli oldu
BİM'in yeni kataloğu geçtiğimiz gün yayınlandı. Yarından itibaren raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler merak ediliyordu. 17 Mayıs kataloğunda yer alan bilgiye göre, televizyon, rattan görünümlü masa, sandalye, tabure ve sehpa dikkat çekiyor. Öte yandan iki gözlü çekmece 14,95 TL fiyatıyla ilgi odağı oldu. BİM müşterileri için yarınki indirimleri haberimizde derledik. İşte 17 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
16.05.2019 17:03
- Son Güncelleme: 16.05.2019 17:03
17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu merakla araştırılıyor. Cuma günü sürprizlerini bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu haberimizde derledik. Birçok ürüne yarın raflarda yer verecek olan BİM'in bu kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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