Yarın BİM'de neler olacak? 17 Mayıs Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler belli oldu

17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu merakla araştırılıyor. Cuma günü sürprizlerini bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu haberimizde derledik. Birçok ürüne yarın raflarda yer verecek olan BİM'in bu kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...