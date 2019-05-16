Naneli limon şerbeti nasıl yapılır?

15.yüzyılda Saray, konak ve köşklerde (17.yüzyılda ise şekerin daha bol bulunur olması ile İstanbul mutfaklarında) naneli limon şerbeti zevkle içilen bir şerbet çeşidi olmuştur. Bu şerbet nane (portakal suyu da) koyularak yapılmasından dolayı Osmanlı Saray limonatası olarak günümüze kadar gelmiştir. Arap ülkelerinde limonata zencefil, taze kekik ve taze fesleğen konularak tüketilir.