Naneli limon şerbeti nasıl yapılır?
Eskiden günümüze sevilerek içilen naneli limon şerbetinin hazırlanması da oldukça pratiktir. İşte sizler için derlediğimiz pratik ve lezzetli naneli limon şerbeti tarifi…
16.05.2019 15:38
- Son Güncelleme: 16.05.2019 15:38
15.yüzyılda Saray, konak ve köşklerde (17.yüzyılda ise şekerin daha bol bulunur olması ile İstanbul mutfaklarında) naneli limon şerbeti zevkle içilen bir şerbet çeşidi olmuştur. Bu şerbet nane (portakal suyu da) koyularak yapılmasından dolayı Osmanlı Saray limonatası olarak günümüze kadar gelmiştir. Arap ülkelerinde limonata zencefil, taze kekik ve taze fesleğen konularak tüketilir.
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