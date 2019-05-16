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Naneli limon şerbeti nasıl yapılır?

Eskiden günümüze sevilerek içilen naneli limon şerbetinin hazırlanması da oldukça pratiktir. İşte sizler için derlediğimiz pratik ve lezzetli naneli limon şerbeti tarifi…

16.05.2019 15:38 - Son Güncelleme: 16.05.2019 15:38
Naneli limon şerbeti nasıl yapılır?

Eskiden günümüze sevilerek içilen naneli limon şerbetinin hazırlanması da oldukça pratiktir. İşte sizler için derlediğimiz pratik ve lezzetli naneli limon şerbeti tarifi…

Naneli limon şerbeti nasıl yapılır?

Sağlığa oldukça faydalı olan nane ve limon C vitamini yönünden oldukça zengindir. Özellikle yaz aylarında naneli limon şerbeti yaparak ve buzdolabında beklettikten sonra soğuk tüketerek ferahlık sağlayabilirsiniz.

Naneli limon şerbeti nasıl yapılır?

Geçmişten günümüze gelebilen bilgilere baktığımızda limon ağacının ilk defa Çin'de ortaya çıktığı görülür. İlk limonata içeceği 14.yüzyılda Mısır'da serinlemek için limon suyu ve bal karıştırılarak yapılmıştır. İçine karabiber, kakule, nane, bazı hoş kokulu yapraklar da konulmuştur.

Naneli limon şerbeti nasıl yapılır?

15.yüzyılda Saray, konak ve köşklerde (17.yüzyılda ise şekerin daha bol bulunur olması ile İstanbul mutfaklarında) naneli limon şerbeti zevkle içilen bir şerbet çeşidi olmuştur. Bu şerbet nane (portakal suyu da) koyularak yapılmasından dolayı Osmanlı Saray limonatası olarak günümüze kadar gelmiştir. Arap ülkelerinde limonata zencefil, taze kekik ve taze fesleğen konularak tüketilir.

Naneli limon şerbeti nasıl yapılır?

Akdeniz ülkelerinde limon, uzun yıllar hastalıkları tedavi amaçlı olarak tüketilmiştir. Limonun kalp çarpıntısına, kolesterolü düşürmeye, idrar yolları enfeksiyonlarına ve kansızlık problemi olanlara iyi geldiği bilinmekte olup C vitamini yönünden de son derece zengin olduğu görülür.

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