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Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? İşte az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, global internet kesilebilir mi, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, Evren ne renktir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

16.05.2019 17:48 - Son Güncelleme: 16.05.2019 18:24
Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? İşte az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür.

Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? İşte az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı.

Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.

Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? İşte az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

SUÇ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR?

Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer, Vatikan'dır.

2017'de yapılan nüfus sayımına göre bin kişinin yaşadığı Vatikan'da her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir.

Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? İşte az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Dünyada her yıl en çok film çeken ülke sanılanın aksine ABD değil Nijerya.

Ülkedeki film endüstrisine verilen isim ise Nollywood. Ülkede haftada ortalama 50 film çekiliyor.

Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? İşte az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

Güneş kara deliğe dönüşecek mi?

Sadece belirli bir kütlenin üzerinde olan yıldızlar kara deliğe dönüşebilir. Gezegenimizin içinde yer aldığı sistemin yıldızı Güneş ise teorik olarak bir kara deliğe dönüşecek büyüklükte değildir.

Bilim insaları tarafından ortaya konulan teoriye göre, yaklaşık 5 milyar yıl daha bir yıldız olarak evrendeki işlevini sürdürecek.

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