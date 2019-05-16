Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? İşte az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler
Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir, global internet kesilebilir mi, yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, Evren ne renktir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...
16.05.2019 17:48
- Son Güncelleme: 16.05.2019 18:24
Güneş kara deliğe dönüşecek mi?
Sadece belirli bir kütlenin üzerinde olan yıldızlar kara deliğe dönüşebilir. Gezegenimizin içinde yer aldığı sistemin yıldızı Güneş ise teorik olarak bir kara deliğe dönüşecek büyüklükte değildir.
Bilim insaları tarafından ortaya konulan teoriye göre, yaklaşık 5 milyar yıl daha bir yıldız olarak evrendeki işlevini sürdürecek.
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