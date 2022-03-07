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Yaren leylek geldi! Bursa Karacabey Eskikaraağaç'ta Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11'inci kez kavuştu

Türkiye'nin en ünlü leyleği Yaren leylek 11. kez Adem Amca ile kavuştu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin, göç mevsiminde bu yıl da bölgeye gelmesi sevinçle karşılandı.

AA
07.03.2022 11:23 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:26
Yaren leylek geldi! Bursa Karacabey Eskikaraağaç’ta Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11’inci kez kavuştu

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11'inci yılda da Eskikaraağaç Mahallesi'nde buluştu.

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Yaren leylek geldi! Bursa Karacabey Eskikaraağaç’ta Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11’inci kez kavuştu

"Leylek köyü" olarak anılan mahallede göle ağ atan balıkçı Adem Yılmaz, Yaren leylekle kayığında yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Yaren leylek geldi! Bursa Karacabey Eskikaraağaç’ta Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11’inci kez kavuştu

Uluabat Gölü kıyısında Eskikaraağaç Mahallesine gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın buluşmasında ikiliyi yalnız bırakmadı.

Yaren leylek geldi! Bursa Karacabey Eskikaraağaç’ta Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11’inci kez kavuştu

Özkan, yaptığı açıklamada, bu hikayeyi takip edenlerin Yaren leyleğin 11'inci yılında da köye gelip gelmeyeceğini merak ettiğini söyledi.

Yaren leylek geldi! Bursa Karacabey Eskikaraağaç’ta Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11’inci kez kavuştu

Balıkçı Adem'in 11 yıl önce Yaren leylekle dostluk kurduğunu belirten Özkan, "Aynı La Fontaine masallarındaki gibi birlikte balığa çıkıyorlar.

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