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Haberler Yaşam İstanbul Esenyurt'ta 'Niye yan park ettin?' kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi

İstanbul Esenyurt'ta 'Niye yan park ettin?' kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 'otomobilini yan park ettin' tartışmasında iki grup arasında kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavgada, 8 kişi gözaltına alındı. Kavganın çıktığı sokakta özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri nöbet tuttu.

06.03.2022 22:25 - Son Güncelleme: 06.03.2022 22:38
İstanbul Esenyurt’ta ’Niye yan park ettin?’ kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, dükkanının önüne otomobilini yan park eden yabancı uyruklu aile ile komşuları olan aile arasında tartışma çıktı.

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İstanbul Esenyurt’ta ’Niye yan park ettin?’ kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi


Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavgaya başka kişilerin de dahil olmasıyla mahalle bir anda karıştı.

Yaklaşık 50-60 kişilik grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı.


İstanbul Esenyurt’ta ’Niye yan park ettin?’ kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekât ekibi yönlendirildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt’ta ’Niye yan park ettin?’ kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi

Olay yerinde güvenlik amaçlı olarak ekipler nöbet tuttu.

İstanbul Esenyurt’ta ’Niye yan park ettin?’ kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi

Park meselesi yüzünden kavganın başladığını söyleyen Özgür Torun, "Suriyeli komşumuz arabasını yan çekmiş. Üst komşusu da arabayı çekersin çekemezsin derken tartışma çıktı. Biz yanlarına gittik olay büyümesin diye. Sonra Türk ailenin akrabalarının da gelmesiyle bir anda olay patladı" dedi.

İstanbul Esenyurt’ta ’Niye yan park ettin?’ kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi

SURİYELİ ARKADAŞ TÜRK ARKADAŞA VURMUŞ
Olayın görgü şahidi Halis Tekel, "Arkadaş arabasını park ediyor. Daha sonra park edersin edemezsin derken tartışma çıkıyor. Suriyeli arkadaş Türk arkadaşa vurmuş. Bugün pazar günü olduğu için herkes evinde. Türk arkadaş akrabalarına telefon ediyor. Aşağıda Yozgatlı arkadaşların dernekleri var. Oradan gençler toplanıp geldi. Olayın içeriğini kimse bilmiyor. Suriyeli Türk'e vurmuş denildi. Aslında bilgi kirliliği oldu. Daha sonra olay bir anda büyüdü" diye konuştu.

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