İstanbul Esenyurt’ta ’Niye yan park ettin?’ kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı: Özel harekat ve çevik kuvvet devreye girdi

SURİYELİ ARKADAŞ TÜRK ARKADAŞA VURMUŞ

Olayın görgü şahidi Halis Tekel, "Arkadaş arabasını park ediyor. Daha sonra park edersin edemezsin derken tartışma çıkıyor. Suriyeli arkadaş Türk arkadaşa vurmuş. Bugün pazar günü olduğu için herkes evinde. Türk arkadaş akrabalarına telefon ediyor. Aşağıda Yozgatlı arkadaşların dernekleri var. Oradan gençler toplanıp geldi. Olayın içeriğini kimse bilmiyor. Suriyeli Türk'e vurmuş denildi. Aslında bilgi kirliliği oldu. Daha sonra olay bir anda büyüdü" diye konuştu.