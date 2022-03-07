Fenerbahçe Trabzonspor derbisini izlerken öldü! Ahmet’in acılı babası: Kırmızı karta hiddetlenince...

'LENF KANSERİNİ YENDİ'



Oğlu Ahmet'in daha önce lenf kanserini yendiğini belirten Salih Özdemir, şöyle konuştu:



"7 defa kemoterapi gördü ve sonrasında nakil yapıldı. Tedavisinin ardından 1 defa da bağırsak düğümlenmesi geçirmişti ama sağlığı düzelmişti. Hastalığı yendi. Dün akşam hiçbir sıkıntısı yoktu, maç izliyorduk. Oğlum koyu Fenerbahçeli. Oğlum, Fenerbahçe hem kırmızı kart yedi hem de üzerine gol yiyince aşırı şekilde hiddetlendi.