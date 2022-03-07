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Fenerbahçe Trabzonspor derbisini izlerken öldü! Ahmet'in acılı babası: Kırmızı karta hiddetlenince...

İzmit'te derbi maçı sırasında Fenerbahçe'ye verilen kırmıza karta sinirlenip, odasına geçtikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Özdemir'in (27) babası Salih Özdemir, "Fenerbahçe hem kırmızı kart yedi hem de üzerine gol yiyince aşırı şekilde hiddetlendi. 1-2 dakika oturduktan sonra hiçbir şey söylemeden kendi odasına gitti. Annesi durumu fark edip, 'Oğlum ne oldu?' diye soruyor. 'Anne kalbim sıkıştı, nefes alamıyorum' dediği anda yere düştü" dedi.

07.03.2022 13:41 - Son Güncelleme: 07.03.2022 13:41
Fenerbahçe Trabzonspor derbisini izlerken öldü! Ahmet’in acılı babası: Kırmızı karta hiddetlenince...

Olay, dün akşam Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özdemir, evinde ailesi ile birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor maçını seyretmeye başladı.

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Fenerbahçe Trabzonspor derbisini izlerken öldü! Ahmet’in acılı babası: Kırmızı karta hiddetlenince...

İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe taraftarı Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine ve ardından takımının yediği gole sinirlendi. Daha sonra odasına çekilen Ahmet Özdemir, burada yere yığıldı.

Fenerbahçe Trabzonspor derbisini izlerken öldü! Ahmet’in acılı babası: Kırmızı karta hiddetlenince...

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özdemir, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Fenerbahçe Trabzonspor derbisini izlerken öldü! Ahmet’in acılı babası: Kırmızı karta hiddetlenince...

'LENF KANSERİNİ YENDİ'

Oğlu Ahmet'in daha önce lenf kanserini yendiğini belirten Salih Özdemir, şöyle konuştu:

"7 defa kemoterapi gördü ve sonrasında nakil yapıldı. Tedavisinin ardından 1 defa da bağırsak düğümlenmesi geçirmişti ama sağlığı düzelmişti. Hastalığı yendi. Dün akşam hiçbir sıkıntısı yoktu, maç izliyorduk. Oğlum koyu Fenerbahçeli. Oğlum, Fenerbahçe hem kırmızı kart yedi hem de üzerine gol yiyince aşırı şekilde hiddetlendi.

Fenerbahçe Trabzonspor derbisini izlerken öldü! Ahmet’in acılı babası: Kırmızı karta hiddetlenince...

1-2 dakika oturduktan sonra hiçbir şey söylemeden kendi odasına gitti. Annesi durumu fark edip, 'Oğlum ne oldu?' diye soruyor. 'Anne kalbim sıkıştı, nefes alamıyorum' dediği anda yere düştü."

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