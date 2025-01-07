SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Yaprak Dökümü’nün Ayşe'si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın minik kardeşiydi!

Çok küçük yaşlarda kameralarla tanışan Şebnem Ceceli, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Fahriye Evcen, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Halil Ergün, Neslihan Atagül gibi isimlerle çalışan Ceceli, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 24 yaşında olan ünlü isim, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı. Öte yandan Ceceli bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Buse Varol'a benzetildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 16:17
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

2006 senesinde yayın hayatına başlayan ve 5 sezon süren Yaprak Dökümü dizisi, tekrar bölümleriyle zaman zaman gündeme geldi.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Tekin ailesinin en küçük üyesi olan Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Ceceli'nin son hali de yayınlanan bölümlerle birlikte merak edilip araştırıldı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Küçük yaşta şöhreti yakalayan ancak sonrasında adeta sırra kadem basan Ceceli, bir kez daha son haliyle gündeme geldi.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Dizinin ardından kendine bambaşka bir yol çizen Hukuk Fakültesi'nden mezun olan genç kadın, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Şimdilerde 24 yaşında olan Şebnem Ceceli'yi görenler "Tanıyamadım", "Buse Varol sandım", "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumlarında bulundu.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

İşte Şebnem Ceceli başta olmak üzere çocuk ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Şebnem Ceceli

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Şebnem Ceceli

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Şebnem Ceceli

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Cansu Demirci

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Cansu Demirci

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Jale Azaklı

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Jale Azaklı

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Ayşecan Tatari

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Ayşecan Tatari

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Emir Berke Zincidi

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Birsu Demir

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Birsu Demir

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Ege Tanman

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

Ege Tanman