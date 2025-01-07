Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle mankenlere taş çıkardı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın minik kardeşiydi!

2006 senesinde yayın hayatına başlayan ve 5 sezon süren Yaprak Dökümü dizisi, tekrar bölümleriyle zaman zaman gündeme geldi.

Tekin ailesinin en küçük üyesi olan Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Ceceli'nin son hali de yayınlanan bölümlerle birlikte merak edilip araştırıldı.

Küçük yaşta şöhreti yakalayan ancak sonrasında adeta sırra kadem basan Ceceli, bir kez daha son haliyle gündeme geldi.

Dizinin ardından kendine bambaşka bir yol çizen Hukuk Fakültesi'nden mezun olan genç kadın, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.