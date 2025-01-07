Olay, geçtiğimiz hafta Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü. Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı.

VİDEOYU ABİSİNE YOLLADI

Dakikalarca süren var işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.

Sosyal medyaya düşen görüntüler kan dondurdu. Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet ederken sana da böyle yaparız" diye mesaj gönderdi. Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı.