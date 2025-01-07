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Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kulağını kesmeye çalıştılar

Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını penseyle kesmeye çalışıp bu anların görüntüsüyle bir de çocuğun abisini tehdit eden iki çocuğun görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. Görüntülerin İstanbul'da çekildiği ortaya çıkarken, işkencecilerin de 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:29
Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kulağını kesmeye çalıştılar

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran görüntüler kaydedildi.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kulağını kesmeye çalıştılar

PENSE İLE KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTI

Olay, geçtiğimiz hafta Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü. Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kulağını kesmeye çalıştılar

VİDEOYU ABİSİNE YOLLADI
Dakikalarca süren var işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.
Sosyal medyaya düşen görüntüler kan dondurdu. Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet ederken sana da böyle yaparız" diye mesaj gönderdi. Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kulağını kesmeye çalıştılar

Yayınlanan görüntüler infiale yol açtı. Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Kulağını kesmeye çalıştılar

GÖZALTINA ALINDI

Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.