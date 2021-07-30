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Yanan evini gören Hamide Bağ gözyaşlarına boğuldu! Yürek yakan kareler

Mersin'de çıkan orman yangının bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan birçok ev, sera ve bahçe küle döndü. 57 yaşındaki Hamide Bağ isimli vatandaş ise küle dönen evini görünce gözyaşlarına boğuldu.

30.07.2021 15:35 - Son Güncelleme: 30.07.2021 15:35
Yanan evini gören Hamide Bağ gözyaşlarına boğuldu! Yürek yakan kareler

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı.

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Yanan evini gören Hamide Bağ gözyaşlarına boğuldu! Yürek yakan kareler

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yanan evini gören Hamide Bağ gözyaşlarına boğuldu! Yürek yakan kareler

Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yanan evini gören Hamide Bağ gözyaşlarına boğuldu! Yürek yakan kareler

Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı. Özellikle Merkez ve Cumhuriyet mahallerinde yerleşim yerleri ile sera ve bahçeleri etkileyen yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu.

Yanan evini gören Hamide Bağ gözyaşlarına boğuldu! Yürek yakan kareler

Dün akşam evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ'da sabah saatlerinde evine geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğularak, ağıt yaktı.