Yanan evini gören Hamide Bağ gözyaşlarına boğuldu! Yürek yakan kareler
Mersin'de çıkan orman yangının bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan birçok ev, sera ve bahçe küle döndü. 57 yaşındaki Hamide Bağ isimli vatandaş ise küle dönen evini görünce gözyaşlarına boğuldu.
30.07.2021 15:35
- Son Güncelleme: 30.07.2021 15:35
Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı.