Vav TV İzle
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Mersin Silifke'deki orman yangınında mezarlık zarar görürken şehidin kabri ve Türk bayrağı yanmadı

SON DAKİKA: Mersin Silifke'deki orman yangınında mezarlık zarar görürken şehidin kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Son dakika haberleri... Mersin Silifke'de dün çıkan orman yangınında ilçedeki mezarlıkta zarar görürken ilginç ve göz yaşartıcı bir durum oluştu. Mezarlıkta kabri bulunan Tunceli'de 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağı zarar görmedi.

AA
İHA
30.07.2021 13:06 - Son Güncelleme: 30.07.2021 13:06
SON DAKİKA: Mersin Silifke'deki orman yangınında mezarlık zarar görürken şehidin kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Silifke'de dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Mersin Silifke'deki orman yangınında mezarlık zarar görürken şehidin kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Yangından etkilenen Yeşilovak Mahallesi'ndeki Çankaya Mezarlığı'nın bir kısmında da hasar oluştu.

SON DAKİKA: Mersin Silifke'deki orman yangınında mezarlık zarar görürken şehidin kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Mezarlıkta kabri bulunan şehit Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi ise dikkati çekti.

SON DAKİKA: Mersin Silifke'deki orman yangınında mezarlık zarar görürken şehidin kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Ekim 2018'de olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua etti.

SON DAKİKA: Mersin Silifke'deki orman yangınında mezarlık zarar görürken şehidin kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Vatandaşlardan Soner Yeşil, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şehidin mezarının zarar görmediğini öğrendiğini ve kabri ziyarete gittiğini söyledi.