SON DAKİKA: Mersin Silifke'deki orman yangınında mezarlık zarar görürken şehidin kabri ve Türk bayrağı yanmadı
Son dakika haberleri... Mersin Silifke'de dün çıkan orman yangınında ilçedeki mezarlıkta zarar görürken ilginç ve göz yaşartıcı bir durum oluştu. Mezarlıkta kabri bulunan Tunceli'de 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağı zarar görmedi.
30.07.2021 13:06
- Son Güncelleme: 30.07.2021 13:06
Silifke'de dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Ekim 2018'de olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua etti.