Antalya Manavgat'taki yangında alevlerin arasında kalıp can veren kardeşler Osman ve Şehri Kardaş toprağa verildi
Antalya Manavgat'taki orman yangınında dün Delioğlan mevkisindeki alevlere kapısı kilitli evlerinde yakalanan ve cansız bedenleri mutfak ile tuvalette bulunan kardeşler Osman Kardaş ile Şehri Kardaş, son yolculuklarına uğurlandı. Kardeşlerin yakınları ise cenazede büyük acı yaşadı.
30.07.2021 16:22
- Son Güncelleme: 30.07.2021 16:22
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında, dün Delioğlan mevkisindeki alevlere kapısı kilitli evde yakalanan ve cansız bedenleri mutfak ile tuvalette bulunan Osman (53) ve Şehri Kardaş çifti için cenaze namazı kılındı.
Karavcasuyu Mezarlığı'ndaki cenaze namazına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve köylüler katıldı. Çiftin cenazeleri, cuma namazının ardından kılınan namaz sonrası toprağa verildi.