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Yabancı uyruklu iki kadın Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullanıp poz verdi

Taksim Meydanı ilginç anlara sahne oldu. Taksim Meydanı'na bikiniyle gelen yabancı uyruklu iki kadın sanki podyumdaymış gibi poz verdiler. Yanlarında bulunan arkadaşları iki kadınların fotoğraflarını çekti. Çevredekiler ise ilgiyle olan biteni takip etti.

16.07.2021 13:03 - Son Güncelleme: 16.07.2021 13:03
Yabancı uyruklu iki kadın Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullanıp poz verdi

Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadının fotoğraf çekilmek için verdiği pozlar podyumları aratmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yabancı uyruklu iki kadın Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullanıp poz verdi

Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadınlar dakikalarca poz vererek fotoğraf çektirdi.

Yabancı uyruklu iki kadın Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullanıp poz verdi

Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı.

Yabancı uyruklu iki kadın Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullanıp poz verdi

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi.

Yabancı uyruklu iki kadın Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullanıp poz verdi

Kadınların meydanın ortasında fotoğraf çekildiği o anlar kameraya yansırken verdikleri pozlar podyumları aratmadı.