Yabancı uyruklu iki kadın Taksim Meydanı'nı podyum gibi kullanıp poz verdi
Taksim Meydanı ilginç anlara sahne oldu. Taksim Meydanı'na bikiniyle gelen yabancı uyruklu iki kadın sanki podyumdaymış gibi poz verdiler. Yanlarında bulunan arkadaşları iki kadınların fotoğraflarını çekti. Çevredekiler ise ilgiyle olan biteni takip etti.
16.07.2021 13:03
- Son Güncelleme: 16.07.2021 13:03
Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadının fotoğraf çekilmek için verdiği pozlar podyumları aratmadı.
Taksim Meydanı'na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı.