Oxford'da okumak istiyorsanız bu 3 soruyu çözmelisiniz! Çözemezseniz ağzınızla kuş tutsanız fark etmez

Hamkins, "Bu sorular aracılığıyla adayların kişiliklerini, azimlerini ve başkalarından gelen yararlı önerileri kabul etme yetenekleri de dahil olmak üzere, rasyonel bir şekilde tartışabilme yeteneklerini görüyoruz. Bu yüzden mülakat, soruları kendi başlarına çözüp çözemeyeceklerini test etmekle kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilerin çözüm yaklaşımlarının tüm sürecin gerçekleştiği anda ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, kabul için değerli olan bir durum" dedi.

İşte Oxford Üniversitesi'nin mülakat soruları...