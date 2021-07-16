Oxford'da okumak istiyorsanız bu 3 soruyu çözmelisiniz! Çözemezseniz ağzınızla kuş tutsanız fark etmez
Dünyanın en prestijli okullarından biri olan Oxford'da okumak o kadar da kolay değil. Dersleriniz bir yana, Oxford'a girebilmek için bu 3 soruyu da yanıtlamanız gerek. Başta hayli kolay görünebilir ama sorular işin içinden çıkılması zor sorular. Oxford'da matematik filozofu olan Joel David Hamkins mülakatlarda sordukları üç soruyu ve yanıtlarını açıkladı. Söz konusu sorulara cevap vermek, iyi bir akıl yürütme yeteneğine sahip olmayı gerektiriyor. İşte, Oxford Üniversitesi'nin mülakat soruları...
İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde öğrenim görebilmek için her yıl binlerce aday ter döküyor. Oxford'da matematik filozofu olan Joel David Hamkins mülakatlarda sordukları üç soruyu ve yanıtlarını açıkladı.
HER YIL BİNLERCE ADAYI ELİYOR
Oxford Üniversitesi Felsefe bölümünün mülakat soruları yayınlandı. Söz konusu epistemik mantık bulmacaları, yani bilgi hakkında akıl yürütmeyle ilgili soruları, her yıl binlerce adayı eliyor.
Aşağıda yer alan üç sorunun tamamı, son yıllarda Oxford Üniversitesi Felsefe Bölümü kabul sınavında soruldu. Hemen hemen tüm adaylar başlangıç sorularına doğru yanıt verdi, ancak takip eden sorular o kadar kolay değil.
AKIL YÜRÜTME BECERİSİNİ ÖLÇÜYOR
Bununla birlikte, tüm sorular Oxford Üniversitesi'nde matematik filozofu olan Joel David Hamkins tarafından paylaşıldı. Mantık Profesörü olan Hamkins, öğrencilerin yeni bir konu hakkında düşünmeye nasıl yaklaştıklarına dair bir fikir verdiği için, mantıklı akıl yürütme yoluyla öğrenci adaylarını çalıştırmayı sevdiğini söyledi.
Hamkins, "Bu sorular aracılığıyla adayların kişiliklerini, azimlerini ve başkalarından gelen yararlı önerileri kabul etme yetenekleri de dahil olmak üzere, rasyonel bir şekilde tartışabilme yeteneklerini görüyoruz. Bu yüzden mülakat, soruları kendi başlarına çözüp çözemeyeceklerini test etmekle kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilerin çözüm yaklaşımlarının tüm sürecin gerçekleştiği anda ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, kabul için değerli olan bir durum" dedi.
İşte Oxford Üniversitesi'nin mülakat soruları...