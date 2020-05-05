RAMAZAN İMSAKİYE
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WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. WhatsApp Web, aslında telefonunuzda kullandığınız WhatsApp uygulamasının bilgisayar tabanlı (Web tabanlı) uzantısıdır. Hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda WhatsApp'ı kullanıyorsanız, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz veya aldığınız tüm iletiler senkronize olduğu için bu iletileri telefon ve bilgisayarınızdan görebilirsiniz.

05.05.2020 19:09 - Son Güncelleme: 05.05.2020 19:09
WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor

Bu WhatsApp konuşmaları Türkiye'de sosyal medyayı salladı. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Grup ya da bireysel olarak sesli, görsel ya da yazılı sohbet edilebilen WhatsApp'tan yansıyan komik diyaloglar sosyal medyayı salladı. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.

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WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor
WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcının tercih ettiği WhatsApp, her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor.

WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor
WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye WhatsApp'taki bu mesajlaşmayı konuşuyor

İşte WhatsApp'taki o komik diyaloglar...

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