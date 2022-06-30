WhatsApp’tan çiftleri kızdıracak özellik! Artık otomatik silinecek! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulaması WhatsApp'tan yenilik! İlk kez 2009'da piyasaya sunulan uygulama şimdilerde dünyanın en popüler uygulamalarının başında geliyor. Neredeyse her telefonda bulunan uygulama ara ara güncellemelerle kullanıcılarını şaşırtıyor. Son olarak mesaj sürelerine yeni bir güncelleme geldi.