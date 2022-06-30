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WhatsApp'tan çiftleri kızdıracak özellik! Artık otomatik silinecek! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı

Türkiye'nin en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni özellik! Dönem dönem yenilikler yapan popüler uygulama bu kez mesaj sürelerine el attı. Yeni güncelleme sosyal medyayı salladı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp süreli mesajlar özelliğini açtı. Söz konusu özellik hali hazırda Signal uygulamasında uzun bir süredir kullanılıyordu. Bundan böyle tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek. İşte detaylar...

30.06.2022 20:05 - Son Güncelleme: 30.06.2022 20:06
WhatsApp’tan çiftleri kızdıracak özellik! Artık otomatik silinecek! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulaması WhatsApp'tan yenilik! İlk kez 2009'da piyasaya sunulan uygulama şimdilerde dünyanın en popüler uygulamalarının başında geliyor. Neredeyse her telefonda bulunan uygulama ara ara güncellemelerle kullanıcılarını şaşırtıyor. Son olarak mesaj sürelerine yeni bir güncelleme geldi.

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WhatsApp’tan çiftleri kızdıracak özellik! Artık otomatik silinecek! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı

BU ÖZELLİK ÇİFTLERİ ÇOK KIZDIRACAK!

Yeni güncellemeye göre kullanıcılar süreli mesaj gönderebilecek.

WhatsApp’tan çiftleri kızdıracak özellik! Artık otomatik silinecek! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı

WhatsApp'tan yapılan açıklamada ''Bazı mesajların sonsuza kadar sizinle kalmasına gerek yok'' denildi.

WhatsApp’tan çiftleri kızdıracak özellik! Artık otomatik silinecek! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı

Buna göre, güncelleme yapan kullanıcılar süreli mesajlar bölümüne tıkladıktan sonra mesaj süresini ayarlayarak sohbet edebilecek.

WhatsApp’tan çiftleri kızdıracak özellik! Artık otomatik silinecek! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı

Seçtikleri süreye göre de sohbet bir süre sonra kendiliğinden otomatikmen silinecek.

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