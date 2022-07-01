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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye akın var! Çadırlarda uyudular

Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye akın etti. Yoğun ilgi sebebiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi. Cami bahçeleri ve meydanlar adeta kamp alanına dönüştü. İşte o görüntüler...

01.07.2022 08:54 - Son Güncelleme: 01.07.2022 08:54
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye akın var! Çadırlarda uyudular

Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye akın eden binlerce vatandaş otellerde yer kalmayınca geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye akın var! Çadırlarda uyudular

CAMİİ BAHÇESİ VE MEYDANLAR ADETA KAMP ALANINA DÖNÜŞTÜ

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye akın var! Çadırlarda uyudular

3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye akın var! Çadırlarda uyudular

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı. Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye akın var! Çadırlarda uyudular

Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi. Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

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