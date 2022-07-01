Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye akın var! Çadırlarda uyudular
Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye akın etti. Yoğun ilgi sebebiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi. Cami bahçeleri ve meydanlar adeta kamp alanına dönüştü. İşte o görüntüler...
01.07.2022 08:54 - Son Güncelleme: 01.07.2022 08:54
Bu yıl 661'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye akın eden binlerce vatandaş otellerde yer kalmayınca geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.
CAMİİ BAHÇESİ VE MEYDANLAR ADETA KAMP ALANINA DÖNÜŞTÜ
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.
3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.