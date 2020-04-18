WhatsApp yeni özelliğiyle Zoom’a rakip olacak! WhatsApp video konferans özelliği geliyor!
WhatsApp video konferans özelliğini devreye sokarak Zoom'a rakip olacak! WhatApp, sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletiyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp dört kişiyle sınırlı olan konferans özelliğini arttırmaya karar verdi. WhatsApp kullanıcıları belli bir süredir bu özelliğin gelmesini bekliyorlardı. Yeni güncellemeyle WhatsApp video konferans özelliğinin hayata geçmesi bekleniyor.
WhatsApp toplu video konferans ile kullanıcılarını rahatlatacak. Son günlerin popüler uygulamalarından birisi olan Zoom ile onlarca kişi arasında toplu video konferans yapılabiliyor. WhatsApp'ta ise bu sayı 4 kişiyle sınırlı. WhatsApp yeni güncellemesiyle bu sayıyı arttırmayı hedefliyor. Böylelikle evinden online olarak çalışan veya toplu eğitimlere katılan kişiler için büyük kolaylık sağlanacak.