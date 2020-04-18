WhatsApp yeni özelliğiyle Zoom’a rakip olacak! WhatsApp video konferans özelliği geliyor!

WhatsApp toplu video konferans ile kullanıcılarını rahatlatacak. Son günlerin popüler uygulamalarından birisi olan Zoom ile onlarca kişi arasında toplu video konferans yapılabiliyor. WhatsApp'ta ise bu sayı 4 kişiyle sınırlı. WhatsApp yeni güncellemesiyle bu sayıyı arttırmayı hedefliyor. Böylelikle evinden online olarak çalışan veya toplu eğitimlere katılan kişiler için büyük kolaylık sağlanacak.