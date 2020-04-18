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WhatsApp yeni özelliğiyle Zoom’a rakip olacak! WhatsApp video konferans özelliği geliyor!

WhatsApp video konferans özelliğini devreye sokarak Zoom'a rakip olacak! WhatApp, sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletiyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp dört kişiyle sınırlı olan konferans özelliğini arttırmaya karar verdi. WhatsApp kullanıcıları belli bir süredir bu özelliğin gelmesini bekliyorlardı. Yeni güncellemeyle WhatsApp video konferans özelliğinin hayata geçmesi bekleniyor.

18.04.2020 14:53 - Son Güncelleme: 18.04.2020 14:55
WhatsApp yeni özelliğiyle Zoom’a rakip olacak! WhatsApp video konferans özelliği geliyor!

WhatsApp toplu video konferans ile kullanıcılarını rahatlatacak. Son günlerin popüler uygulamalarından birisi olan Zoom ile onlarca kişi arasında toplu video konferans yapılabiliyor. WhatsApp'ta ise bu sayı 4 kişiyle sınırlı. WhatsApp yeni güncellemesiyle bu sayıyı arttırmayı hedefliyor. Böylelikle evinden online olarak çalışan veya toplu eğitimlere katılan kişiler için büyük kolaylık sağlanacak.

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WhatsApp yeni özelliğiyle Zoom’a rakip olacak! WhatsApp video konferans özelliği geliyor!

Milyonlarca insanın evine kapandığı ve online olarak çalışıp, eğitim gördüğü bu dönemde görüntülü konuşma uygulamaları büyük rağbet görüyor.

WhatsApp yeni özelliğiyle Zoom’a rakip olacak! WhatsApp video konferans özelliği geliyor!

Geçtiğimiz günlerde Zoom isimli uygulama kısa sürede binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlamıştı.

WhatsApp yeni özelliğiyle Zoom’a rakip olacak! WhatsApp video konferans özelliği geliyor!

WhatsApp ise bu duruma son verecek bir uygulamaya imza attı.

WhatsApp yeni özelliğiyle Zoom’a rakip olacak! WhatsApp video konferans özelliği geliyor!

Aktif olarak 1,5 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletmek için kollarını sıvadı.

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