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1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? Deccal ne zaman çıkacak? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek, daha sonra ise... İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler...

18.04.2020 18:10 - Son Güncelleme: 18.04.2020 18:10
1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor

Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi.

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1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor

İşte Deccal'in özellikleri ve alametleri...

1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor

1- Deccal kendini ilk önce Peygamber ilan edecek

(يقول: أنا نبي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

(ثم يثني فيقول أنا ربكم)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti! Deccal'in alametleri bir bir ortaya çıkıyor

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

(يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

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