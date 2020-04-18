Günlük burç yorumları – 18 Nisan 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Nisan 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları.
KOÇ:
Merkür burcunuzda ilerliyor ve zihinsel enerjinizde inanılmaz bir artış mevcut. Duygusal dengelerinizi bozmak istemiyorsunuz. İsteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Uç noktalarda dolaşmanız ilişkinizin zorlanmasına neden oluyor. İsteklerinize fren yapmanız bir gün.
Bugünlerde isteklerinizin daha hızlı realiteye geldiğini görerek şaşırabilirsiniz. İyi düşünmeniz, iyi olması konusunda önünüzü açacaktır. Arkadaşların ile konuşmalarında kelimelerini seçerek kullanıyorsun. Onları kolayca ikna etme konusunda şanslı günündesin.
BOĞA:
Zor şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz. Bugün, isteklerinizde önleyemediğinizi tutkuların esiri olabilirsiniz. Güçlü pozisyonlara gelmeniz için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Sadece sabırlı olmalı ve fikir değiştirmemelisiniz.
Zarafet ve güzelliğinizle ilgi odağı olabileceğiniz bir gündesiniz. Gün içerisinde sizi dedikodu ortamlarına almak isteyebilirler, uzak durmaya çalışın. İşinde terfi isteyen bir Boğa burcuysan, çalışmalarında daha da ön plana çıkmaya başlayabilirsin. Alacağın haberlere şaşıracaksın.
İKİZLER:
Yollardan beklediğiniz haberlere göre yaşantınızı yönlendirmek istemeniz hata.. Yönetici gezegeniniz Merkür Koç'ta ilerlerken, maddi değerlere daha fazla değer vermenize neden oluyor. Aşkınızı somut olaylara dökmekten yanasınız. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkü değil. Bugün, kendinizi dingin hissedeceksiniz.
Verdiğiniz sözleri tuttuğunuz ve başkalarıyla çok fazla haşır neşir olmadığınız bugünlerde iç potansiyel ve başarılarınızı ortaya çıkartmaya yönelik olabilirsiniz. Bugünü kendine ayıracaksın. Kendi içinde bir süredir muhasebesini yaptığın konuları noktalıyorsun.
YENGEÇ:
Bugün, duygusal davranmamaya çalışmalısınız. Özellikle iş yaşamınızda yenilikler gerekebilir fakat sizin bu olaylara tepkili davranmaktan çok, ılımlı yaklaşmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.
Aşk hayatınızda oluşacak konularla alakalı mesuliyet almaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. Bu hal yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir, dengeyi kurmanızda fayda var. Kendine güvenme arzun baskın hale geliyor. Bu durum iş hayatında daha fazla sorumluluk alma isteğini artırabilir.
ASLAN:
Sizin kadar, baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. İyice sinirlendiğiniz anlarda bu hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Tartışmalardan çekinmeyen, ne düşündüğünü anında söyleyen bir yapınız var. Hiç kimse sizi yönetemiyor. Hep kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor.
Bugünlerde özellikle çocukluk meseleleri gündeme gelerek sizi daha verimli bir gelecek için geçmiş ile sağlıklı köprüler kurmaya davet edebilir. İş hayatında sürekli detaylar ile ilgilenmen işlerin yavaşlamasına neden oluyor. Bu durum patronların tarafından eleştirilebilir.