Günlük burç yorumları – 18 Nisan 2020 Cumartesi

ASLAN:

Sizin kadar, baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. İyice sinirlendiğiniz anlarda bu hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Tartışmalardan çekinmeyen, ne düşündüğünü anında söyleyen bir yapınız var. Hiç kimse sizi yönetemiyor. Hep kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor.



Bugünlerde özellikle çocukluk meseleleri gündeme gelerek sizi daha verimli bir gelecek için geçmiş ile sağlıklı köprüler kurmaya davet edebilir. İş hayatında sürekli detaylar ile ilgilenmen işlerin yavaşlamasına neden oluyor. Bu durum patronların tarafından eleştirilebilir.