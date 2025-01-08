Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! "Büyük oğlan aynı babası"

Nur Tuğba Namlı, yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanındı. Yarışmanın ardından kariyerine ekranlarda devam etmeye karar veren Namlı, sunuculuk eğitimi aldı.
Çeşitli programlarda yer alan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile 7 yıl boyunca partner oldu. Son olarak Ece Erken ile ekran karşısına geçen Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.
10 sene önce nikah masasına oturan üç çocuk annesi Namlı'nın eşi ve evlatları merak konusu oldu.
Ünlü ismin eşi ve çocuklarıyla yaptığı çekirdek paylaşımlarına ise beğeni yağdı.
Öte yandan ünlü sunucunun kızı ve küçük oğlu kendisine benzetilirken "Büyük oğlan aynı babası" yorumu yapıldı.
İşte Nur Tuğba Namlı başta olmak üzere ünlülerin aileleriyle yaptığı paylaşımlar...
Nur Tuğba Namlı
Hande Soral