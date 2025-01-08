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Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! "Büyük oğlan aynı babası"

Yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun programının ardından sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, 7 yıl boyunca Hakan Ural ile kamera karşısına geçti. Şimdilerde Ece Erken ile partner olan ünlü sunucu, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. 10 sene önce nikah masasına oturan üç çocuk annesi Namlı'nın eşi ve evlatları merak konusu oldu. Ünlü ismin eşi ve çocuklarıyla yaptığı çekirdek paylaşımlarına ise beğeni yağdı. Öte yandan ünlü sunucunun kızı ve küçük oğlu kendisine benzetilirken "Büyük oğlan aynı babası" yorumu yapıldı. İşte Nur Tuğba Namlı'nın 10 yıllık eşi ve çocukları...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:39 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:39
Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Nur Tuğba Namlı, yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanındı. Yarışmanın ardından kariyerine ekranlarda devam etmeye karar veren Namlı, sunuculuk eğitimi aldı.

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Çeşitli programlarda yer alan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile 7 yıl boyunca partner oldu. Son olarak Ece Erken ile ekran karşısına geçen Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

10 sene önce nikah masasına oturan üç çocuk annesi Namlı'nın eşi ve evlatları merak konusu oldu.

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Ünlü ismin eşi ve çocuklarıyla yaptığı çekirdek paylaşımlarına ise beğeni yağdı.

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Öte yandan ünlü sunucunun kızı ve küçük oğlu kendisine benzetilirken "Büyük oğlan aynı babası" yorumu yapıldı.

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

İşte Nur Tuğba Namlı başta olmak üzere ünlülerin aileleriyle yaptığı paylaşımlar...

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Nur Tuğba Namlı

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Nur Tuğba Namlı

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Nur Tuğba Namlı

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Hande Soral

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Pelin Akil

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Amine Gülşe

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Aslı Enver

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Cansu Tosun

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Esra Erol

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Seray Sever

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Sibel Can

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Hazal Kaya

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Melisa Aslı Pamuk

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Demet Akalın

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Burak Özçivit

Nur Tuğba Namlı’nın 10 senelik eşi ve 3 evladıyla yaptığı paylaşımlara beğeni yağmuru! Büyük oğlan aynı babası

Pınar Altuğ