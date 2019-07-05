Düğünde damat ve gelinin arasına girip oynamış: Bu kızı sana yar etmeyeceğim

İzmir'in Konak ilçesinde, Tugay Keser'in (24), düğün gününün sabahında, eşi S.G.'nin ağabeyi Necati G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Necati G.'nin, çiftin yaşayacağı eve gelip, Tugay Keser'e, "Polis memurları beni kovalıyor. Kapıyı aç da içeriye sığınayım" dediği, bunun üzerine Keser'in balkondan evin anahtarını attığı ve eve giren Necati G.'nin Keser'i başından ve göğsünden vurduğu öğrenildi. Ayrıca, çiftinin kına gecesi ve düğünlerinin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Tugay Keser'in sürekli güldüğü ve oyun havalarıyla eğlendiği, Necati G. ve Keser'in kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak eğlendikleri görüldü.

05.07.2019 17:43 - Son Güncelleme: 05.07.2019 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





