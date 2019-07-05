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Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

Bu testte ilk gördükleriniz kişiliğinize dair ipuçları veriyor. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Sosyal medyayı sallayan bu testte siz ne görüyorsunuz? (Cevaplar foto galerinin sonunda)

05.07.2019 22:09 - Son Güncelleme: 05.07.2019 22:12
Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

1. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsunuz?

Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

2. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

3. Resimde ilk ne görüyorsun?

Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

4. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Bu resimde ilk ne görüyorsun?

CEVAPLAR

1.

1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız.

4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var.

7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın.

10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

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