Müge Anlı'da Yunus Kahraman seri katil mi değil mi? 17 aylık sır ortaya çıktı... Özlem Akusta ile aynı arabada...
Her şey, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülümser Bulut'un katilinin aranması ile başladı. Gülümser Bulut ile başlayan olaylar silsilesi Nilgün Kırlı ve Özlem Akusta'yla devam etti. Farklı dönemlerde öldürülen bu kadınların tek ortak noktası var 'Yunus Kahraman'. Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü için hapis yatan eski voleybolcu Yunus Kahraman'ın 1999 cinayetinden sonra Özlem Akusta ile görüştüğü iddia edilmiş, Kahraman bunu önce yalanlasa da, sonrasında kabul etmişti. İzmir cinayeti, 1999 cinayeti olarak pek çok yerde adı geçen Yunus Kahraman, Özlem Akusta iddialarını reddetse de, öyle görüntüler ortaya çıktı ki geçmişe ışık tutan nitelikte. İşte İzmir'de 17 aydır kayıp olan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özlem Akusta ile ilgili son dakika görüntüleri...
02.11.2019 12:19
- Son Güncelleme: 02.11.2019 12:33
Yunus Kahraman'ın 31 Mart 2018'de bu aracı kiraladığı ve 2 Nisan'da aracı teslim ettiği belirlenmişti. Emniyet ayrıca, Özlem Akusta'nın banka hesabından 850 lira çekildiğini, başka bir banka hesabından ise para çekilmeye çalışıldığını ancak şifrenin 3 kez yanlış girilmesiyle karta el konulduğunu ortaya çıkarmıştı.
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