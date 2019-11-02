Müge Anlı'da Yunus Kahraman seri katil mi değil mi? 17 aylık sır ortaya çıktı... Özlem Akusta ile aynı arabada...

Yunus Kahraman'ın 31 Mart 2018'de bu aracı kiraladığı ve 2 Nisan'da aracı teslim ettiği belirlenmişti. Emniyet ayrıca, Özlem Akusta'nın banka hesabından 850 lira çekildiğini, başka bir banka hesabından ise para çekilmeye çalışıldığını ancak şifrenin 3 kez yanlış girilmesiyle karta el konulduğunu ortaya çıkarmıştı.