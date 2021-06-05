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Vefat eden babaannesi ve dedesinin anısını balmumum heykellerle yaşatıyor

Trabzon'da turizmci Mehmet İnan, yıllar önce vefat eden babaannesi Hatice (87) ile dedesi Mehmet İnan'ın (96), anılarını yaşatmak için balmumu heykellerini yaptırdı. Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller müzeye dönüştürülen evin baş köşesine oturtuldu. Mehmet İnan, "Dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu. Akrabalarımız bu heykelleri görünce çok etkileniyorlar" dedi.

DHA
05.06.2021 10:24 - Son Güncelleme: 05.06.2021 10:59
Vefat eden babaannesi ve dedesinin anısını balmumum heykellerle yaşatıyor

Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel işletmecisi olan Mehmet İnan, 1992 yılında babaannesi Hatice İnan'ı, 2004 yılında ise adını taşıdığı dedesi Mehmet İnan'ı kaybetti.

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Vefat eden babaannesi ve dedesinin anısını balmumum heykellerle yaşatıyor

Babaannesi ve dedesinin anısını yaşatmak isteyen İnan, onların balmumu heykellerini yaptırdı. Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller, çığ nedeniyle yıllar önce hasar gördükten sonra yeniden inşa edilen evin baş köşesine oturtuldu.

Vefat eden babaannesi ve dedesinin anısını balmumum heykellerle yaşatıyor

İnan, doğal yaşam müzesine çevrilen evi, babaannesi ve dedesinin kullandığı eşya, araç ve gereçlerle donattı. Çiftin 4 çocuk, 43 torunu heykellerin elinden tutup, hasret gideriyor.

Vefat eden babaannesi ve dedesinin anısını balmumum heykellerle yaşatıyor

Dedesi ve babaannesini çok sevdiğini belirten Mehmet İnan, "Dede evimiz o dönem gelen çığla yıkılmıştı. Biz de aynı evi yeniden yaptık ve müze haline dönüştürdük. Uzungöl'ün geleneksel mimarisini içinde barındıran bir evdi.

Vefat eden babaannesi ve dedesinin anısını balmumum heykellerle yaşatıyor

O dönemde olduğu gibi hiç çivi kullanmadan eski metotlarla aynı evi yaptık. Babaanne ve dedemiz, o evde her zaman şömine başında oturan insanlardı. Bu evi yapmışken şömine başına yine babaanne ve dedemin balmumu heykelini yaptırmak istedim.