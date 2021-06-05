Vefat eden babaannesi ve dedesinin anısını balmumum heykellerle yaşatıyor
Trabzon'da turizmci Mehmet İnan, yıllar önce vefat eden babaannesi Hatice (87) ile dedesi Mehmet İnan'ın (96), anılarını yaşatmak için balmumu heykellerini yaptırdı. Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller müzeye dönüştürülen evin baş köşesine oturtuldu. Mehmet İnan, "Dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu. Akrabalarımız bu heykelleri görünce çok etkileniyorlar" dedi.
05.06.2021 10:24
- Son Güncelleme: 05.06.2021 10:59