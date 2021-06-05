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İstanbul'da Menekşe Plajı'nda cumartesi günü yoğunluğu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların esnetilmesiyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular Menekşe Plajı'na akın etti.

05.06.2021 14:04 - Son Güncelleme: 05.06.2021 14:04
İstanbul'da Menekşe Plajı'nda cumartesi günü yoğunluğu

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasından Menekşe Plajı'na gelenler denize girdi.

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İstanbul'da Menekşe Plajı'nda cumartesi günü yoğunluğu

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı denize girmek için gelenlerle hareketlendi.

İstanbul'da Menekşe Plajı'nda cumartesi günü yoğunluğu

Sabah saatlerinden itibaren plaja gelenlerin bir kısmı denize girerken bir kısmı da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

İstanbul'da Menekşe Plajı'nda cumartesi günü yoğunluğu

Menekşe Plajındakiler havadan da görüntülendi.

İstanbul'da Menekşe Plajı'nda cumartesi günü yoğunluğu