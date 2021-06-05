İstanbul'da Menekşe Plajı'nda cumartesi günü yoğunluğu
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların esnetilmesiyle cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular Menekşe Plajı'na akın etti.
05.06.2021 14:04
- Son Güncelleme: 05.06.2021 14:04
Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasından Menekşe Plajı'na gelenler denize girdi.
Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı denize girmek için gelenlerle hareketlendi.
Sabah saatlerinden itibaren plaja gelenlerin bir kısmı denize girerken bir kısmı da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.
Menekşe Plajındakiler havadan da görüntülendi.