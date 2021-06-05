Sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizde cenin bulundu
Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar deniz yüzeyinde cenin olduğunu fark etti. Denizden cenini çıkaran polisler olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı.
05.06.2021 10:04
- Son Güncelleme: 05.06.2021 10:04
Samsun'da deniz yüzeyinde cenin bulundu.
Cenini denizden çıkaran polis olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı.
İlkadım ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz üzerinde cenin olduğu yönünde 112 acil ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen deniz polisi ekiplerince çıkarılan cenin, incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.