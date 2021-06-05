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Sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizde cenin bulundu

Samsun'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar deniz yüzeyinde cenin olduğunu fark etti. Denizden cenini çıkaran polisler olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı.

05.06.2021 10:04 - Son Güncelleme: 05.06.2021 10:04
Sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizde cenin bulundu

Samsun'da deniz yüzeyinde cenin bulundu.

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Sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizde cenin bulundu

Cenini denizden çıkaran polis olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı.

Sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizde cenin bulundu

İlkadım ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz üzerinde cenin olduğu yönünde 112 acil ekiplerine ihbarda bulundu.

Sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizde cenin bulundu

Olay yerine gelen deniz polisi ekiplerince çıkarılan cenin, incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizde cenin bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.