Ve netleşti! Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu? Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros...

Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros Ramazan kolisi fiyatları sık sık araştırılıyor. Yardım amaçlı ihtiyaç sahipleri için pek çok kişi erzak kolisi hazırlatıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar erzak kolisi fiyatlarını araştırıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu? İşte market market fiyat listesi