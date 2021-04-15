Ve netleşti! Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu? Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros...
Ramazan kolisi fiyatları, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marketler hem isteğe özel hem de kendilerinin hazırladığı kolileri satışa sundu. Yardım amaçlı çevresindeki kişilere erzak kolisi almak isteyenler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Marketler ise erzak paketlerini tek tek duyurdu. Peki, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? İşte marketlerin Ramazan kolisinde yer alan ürünlerin detaylı listesi
Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros Ramazan kolisi fiyatları sık sık araştırılıyor. Yardım amaçlı ihtiyaç sahipleri için pek çok kişi erzak kolisi hazırlatıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar erzak kolisi fiyatlarını araştırıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 2021 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Carrefour SA, ŞOK, BİM, A101, Migros Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu? İşte market market fiyat listesi
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