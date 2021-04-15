BİM'den 'ne istersen var' dedirten kataloğ! BİM 16 Nisan aktüel kataloğuyla yüzde 32'lere ulaşan indirim!

BİM 16 Nisan aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler yarın sabah saat 10 itibariyle raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı, Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti, Mehtap Mermer Desenli Karnıyarık Tenceresi, Rakle 6'lı Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı, Soley 8 Parça Çeyiz Seti, Perilla Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven, Paşabahçe Büyük Viva Cam Kapaklı Kavanoz, Kumtel Cam Davlumbaz, Fakir Elektrik Süpürgesi Atria ve 4 Kapak Tek Çekmeceli Dolap ürünleri ön planda yer aldı. İşte BİM 16 Nisan aktüel kataloğu fiyat listesi