BİM'den 'ne istersen var' dedirten kataloğ! BİM 16 Nisan aktüel kataloğuyla yüzde 32'lere ulaşan indirim!
BİM 16 Nisan aktüel kataloğuyla yarın onlarca kategorideki ürün firma tarafındam müşterilerinin beğenisine sunulacak. Yüzde 32'ye ulaşan indirimlerin dikkat çektiği kataloğda Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Dijitsu 55 inç Ultra HD Smart TV, Schwartz Şarjlı Profesyonel Saç Kesme Makinesi, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Fakir Taraklı Saç Düzleştirici, Fakir 4 Ürün 1 Arada Çeyiz Paketi, Kadın Düğmeli Pijama Takımı, Jakarlı Kadife Bornoz Kadın-Erkek, Casilda Home Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü, Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı ve Rakle 6'lı Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı ürünleri var.
BİM 16 Nisan aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler yarın sabah saat 10 itibariyle raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı, Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti, Mehtap Mermer Desenli Karnıyarık Tenceresi, Rakle 6'lı Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı, Soley 8 Parça Çeyiz Seti, Perilla Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven, Paşabahçe Büyük Viva Cam Kapaklı Kavanoz, Kumtel Cam Davlumbaz, Fakir Elektrik Süpürgesi Atria ve 4 Kapak Tek Çekmeceli Dolap ürünleri ön planda yer aldı. İşte BİM 16 Nisan aktüel kataloğu fiyat listesi