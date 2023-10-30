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Vatandaşlar su ararken bunu buldular: Günlerdir devam ediyor! Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test ettiler sonuç bomba

Tekirdağ'ın Gaziköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen su arama çalışmaları sırasında beklenmeyen bir olay yaşandı: Su yerine gaz keşfedildi. 5 günden beri devam eden gaz çıkışı, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu. Gazın türünü belirlemek amacıyla çöp poşetiyle yapılan bir test, gazın yanıcı olduğunu gösterdi. Mahalle muhtarı Ali Altıntaş, yetkililerin bu duruma önlem almasını talep ediyor.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 11:53 Güncelleme 30 Ekim 2023, 11:53
Vatandaşlar su ararken bunu buldular: Günlerdir devam ediyor! Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test ettiler sonuç bomba 1

Olay, Gaziköy Mahallesi'nde, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi. Mahallede meyve ağaçlarını sulamak amacıyla yapılan sondaj çalışmalarında patlama meydana geldi. Sondaj çalışmaları 136 metreye ulaşıldığında ani bir basınçlı gaz çıkışı yaşandı ve bu gaz çıkışı 5 günden beri devam ediyor. Ganos fay hattı üzerinde yaşanan bu olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Çevrede yoğun petrol ve gaz kokusu hissedilirken, gaz çıkışının olduğu yerde pet şişe atıldığında şişenin dışarı fırladığı belirtildi.

Vatandaşlar su ararken bunu buldular: Günlerdir devam ediyor! Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test ettiler sonuç bomba 2

Çöp Poşetiyle Yapılan Test

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, çevre sakinleriyle birlikte çıkan gazın türünü belirlemek için çöp poşeti kullanarak bir test gerçekleştirdi. Gazı çöp poşetine dolduran Altıntaş, poşette bir delik açtıktan sonra çakmakla ateşledi. Anında alev alan gazın yanıcı olduğu ortaya çıktı.

Vatandaşlar su ararken bunu buldular: Günlerdir devam ediyor! Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test ettiler sonuç bomba 3

Muhtarın Açıklamaları

Muhtar Altıntaş, yaşanan durumu yetkililere bildirdi ve şunları söyledi: "Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurulduğu gün makine 130 metreye indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden beri çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor.

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