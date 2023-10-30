Vatandaşlar su ararken bunu buldular: Günlerdir devam ediyor! Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test ettiler sonuç bomba

1 Olay, Gaziköy Mahallesi'nde, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi. Mahallede meyve ağaçlarını sulamak amacıyla yapılan sondaj çalışmalarında patlama meydana geldi. Sondaj çalışmaları 136 metreye ulaşıldığında ani bir basınçlı gaz çıkışı yaşandı ve bu gaz çıkışı 5 günden beri devam ediyor. Ganos fay hattı üzerinde yaşanan bu olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Çevrede yoğun petrol ve gaz kokusu hissedilirken, gaz çıkışının olduğu yerde pet şişe atıldığında şişenin dışarı fırladığı belirtildi.

2 Çöp Poşetiyle Yapılan Test Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, çevre sakinleriyle birlikte çıkan gazın türünü belirlemek için çöp poşeti kullanarak bir test gerçekleştirdi. Gazı çöp poşetine dolduran Altıntaş, poşette bir delik açtıktan sonra çakmakla ateşledi. Anında alev alan gazın yanıcı olduğu ortaya çıktı.