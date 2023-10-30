ACİL KODLA DUYURULDU: Türkiye'ye yeni Perşembe ve Cuma uyarısı geldi. Çok kuvvetli gelecek, planı olanlar dikkat! Aman dikkat

1 Lodos, özellikle Türkiye'nin kıyı bölgelerinde sıkça görülen bir rüzgar türüdür. Genellikle güneyden esen lodos, denizden karaya doğru hareket ederken nem taşır. Bu nemli hava, yağış oluşturma potansiyeli taşır ve genellikle yağışlı havalara neden olur. Lodosun hızı ve şiddeti, deniz ve hava sıcaklıklarındaki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

2 Kuvvetli Lodosun Etkileri Kuvvetli bir lodosun etkileri oldukça çeşitlidir ve bu etkiler insanların günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Hava Forum tarafından yapılan uyarıda da belirtildiği gibi, lodoslu havalarda insanlar genellikle sersem, gergin ve stresli hissederler. Bu durumun birkaç nedeni vardır: