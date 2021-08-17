Van’da iki apartman dairesinden 115 kaçak Afgan göçmen çıktı

"260 ŞÜPHELİDEN 117'Sİ TUTUKLANDI"

Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şöförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.