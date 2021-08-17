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Van'da iki apartman dairesinden 115 kaçak Afgan göçmen çıktı

Van'da emniyet güçleri gelen bir ihbar üzerine iki apartman dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan bir şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
17.08.2021 23:08 - Son Güncelleme: 17.08.2021 23:08
Van’da iki apartman dairesinden 115 kaçak Afgan göçmen çıktı

Van İl Emniyet Müdülüğü ekiplerince bugün yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Van’da iki apartman dairesinden 115 kaçak Afgan göçmen çıktı

Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 115 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 1 organizatörün ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Van’da iki apartman dairesinden 115 kaçak Afgan göçmen çıktı

"260 ŞÜPHELİDEN 117'Sİ TUTUKLANDI"
Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şöförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.

Van’da iki apartman dairesinden 115 kaçak Afgan göçmen çıktı

İHBARLARIN YÜZDE 94,47Ü DOĞRU ÇIKTI
Emniyet Müdürlüğü açıklamasında kaçak göçmenlerle ilgili yapılan ihbarlara da değinildi. Son 4 aylık süreçte vatandaşlardan gelen 508 ihbarın tamamının değerlendirildiğini ve ihbarların yüzde 94,4 oranında doğru olduğu kaydedildi.

Van’da iki apartman dairesinden 115 kaçak Afgan göçmen çıktı
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