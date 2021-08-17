Van'da iki apartman dairesinden 115 kaçak Afgan göçmen çıktı
Van'da emniyet güçleri gelen bir ihbar üzerine iki apartman dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan bir şüpheli de gözaltına alındı.
17.08.2021 23:08
- Son Güncelleme: 17.08.2021 23:08
Van İl Emniyet Müdülüğü ekiplerince bugün yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
"260 ŞÜPHELİDEN 117'Sİ TUTUKLANDI"
Van Emniyet Müdürlüğü'nden kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Açıklama bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda aralarında otobüs şöförü, şok evler ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla kaçak göçmen getiren organizatörler olmak üzere 121 olayda yakalanan 260 şüpheliden 117'sinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca göçmenlerin saklandığı 'şok evler' olarak adlandırılan metruk 85 binanın tespit edilip, belediye ekiplerinin yardımı ile yıkıldığı ifade edildi.