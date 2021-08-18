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Müge Anlı tatilde de boş durmuyor güzel haberleri Instagram'ından duyuruyor! Sevgi İzi sayesinde bulundu

Müge Anlı yeni sezona dolu dolu hazırlanıyor ancak tatilde de boş durmuyor. atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı sayesinde geliştirilen Sevgi İzi sayesinde bir kayıp daha bulundu. Müge Anlı müjdeli haberi kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Böylece sezon finalinin ardından gelen tatil süresince Sevgi İzi sayesinde 34 kayıba ulaşılmış oldu.

18.08.2021 12:14 - Son Güncelleme: 18.08.2021 13:04
Müge Anlı tatilde de boş durmuyor güzel haberleri Instagram’ından duyuruyor! Sevgi İzi sayesinde bulundu

Müge Anlı, tarafından oluşturulan Sevgi İzi Projesi tatil döneminde 34 kişiyi daha buldu. Sevilen sunucu Müge Anlı güzel haberleri Instagram hesabından duyurdu

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Müge Anlı tatilde de boş durmuyor güzel haberleri Instagram’ından duyuruyor! Sevgi İzi sayesinde bulundu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yolunu kaybeden konuşma engelli bir vatandaşı buldu.

Müge Anlı tatilde de boş durmuyor güzel haberleri Instagram’ından duyuruyor! Sevgi İzi sayesinde bulundu

Üzerinden kimlik çıkmayan engelli vatandaşın kolunda bulunan beş haneli dövmeden yola çıkan ekipleri ATV'nin fenomen ismi Müge Anlı tarafından oluşturulan "Sevgi İzi Projesi" kapsamında sorgu yaptı.

Müge Anlı tatilde de boş durmuyor güzel haberleri Instagram’ından duyuruyor! Sevgi İzi sayesinde bulundu

Osman Ayhan (61) olduğu belirlenen engelli vatandaşın ailesine durum haber verildi. Jandarma ekipleri, kayıtları incelenerek Osman Ayhan'ın kız kardeşine ulaştı.

Müge Anlı tatilde de boş durmuyor güzel haberleri Instagram’ından duyuruyor! Sevgi İzi sayesinde bulundu

Yapılan görüşmede Ayhan'ın kız kardeşi S.I., Karabağlar ilçesinde ikamet ettiklerini, ağabeyinin 16 Ağustos tarihinde kaybolduğunu, gidebileceğini düşündükleri her yere bakmalarına rağmen bulamadıklarını söylediği öğrenildi.

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