Müge Anlı tatilde de boş durmuyor güzel haberleri Instagram'ından duyuruyor! Sevgi İzi sayesinde bulundu
Müge Anlı yeni sezona dolu dolu hazırlanıyor ancak tatilde de boş durmuyor. atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı sayesinde geliştirilen Sevgi İzi sayesinde bir kayıp daha bulundu. Müge Anlı müjdeli haberi kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Böylece sezon finalinin ardından gelen tatil süresince Sevgi İzi sayesinde 34 kayıba ulaşılmış oldu.
18.08.2021 12:14
- Son Güncelleme: 18.08.2021 13:04
Üzerinden kimlik çıkmayan engelli vatandaşın kolunda bulunan beş haneli dövmeden yola çıkan ekipleri ATV'nin fenomen ismi Müge Anlı tarafından oluşturulan "Sevgi İzi Projesi" kapsamında sorgu yaptı.