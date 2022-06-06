Van Gölü'nde dip temizliği yapıldı! Çıkanlar görenleri hayrete düşürdü
Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Van Gölü'ndeki Akdamar Adası kıyılarında dalgıçlar, dip temizliği yaptı.
06.06.2022 09:37 - Son Güncelleme: 06.06.2022 10:01
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen çevre farkındalığı etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Van Dalış Okulu 'Van Diving' üyelerinden oluşan dalgıçlar, Van Gölü'nde dip temizliği yaptı.