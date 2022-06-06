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Van Gölü'nde dip temizliği yapıldı! Çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Van Gölü'ndeki Akdamar Adası kıyılarında dalgıçlar, dip temizliği yaptı.

DHA
06.06.2022 09:37 - Son Güncelleme: 06.06.2022 10:01
Van Gölü’nde dip temizliği yapıldı! Çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen çevre farkındalığı etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Van Dalış Okulu 'Van Diving' üyelerinden oluşan dalgıçlar, Van Gölü'nde dip temizliği yaptı.

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Van Gölü’nde dip temizliği yapıldı! Çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

4 saatlik dalışta, gölden çıkarılan araç lastiği, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklar Akdamar'da sergilenerek, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından da görüntülendi.

Van Gölü’nde dip temizliği yapıldı! Çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, çevre farkındalığını artırmak ve halkı daha fazla bilinçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Van Gölü’nde dip temizliği yapıldı! Çıkanlar görenleri hayrete düşürdü
Van Gölü’nde dip temizliği yapıldı! Çıkanlar görenleri hayrete düşürdü
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