Müge Anlı Savaş Aydoğan olayında son dakika! Cesedi 42 gün sonra fındık bahçesinde bulundu: Katil arkadaştan
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan ile ilgili ifade verdikten sonra sırra kadem basan ve Zonguldak'ta emniyet güçlerine teslim olan Cem Tuna'nın dehşete düşüren itirafı ardından gizemli olayın sır perdesi kalktı. Aydoğan'ın cesedine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı. İşte atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da gündem olan Savaş Aydoğan olayına ilişkin tüm detaylar...
05.06.2022 22:06 - Son Güncelleme: 05.06.2022 22:08
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 25 Nisan tarihinde tuhaf bir şekilde sırra kadem kuaför Savaş Aydoğan olayına dair sır perdesi aralandı.
M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.'nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.
Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.