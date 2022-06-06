İstanbul’da mide bulandıran olay! Kadın öğretmenden kız öğrencisine taciz! Kızı evine götürüp önce öptü sonra...

KENDİSİ DAVET ATMAMI İSTEDİ

Hakimlikteki sorgusunda beden eğitimi öğretmeni S.İ., öğrencisiyle ilişkisi olduğunu reddederek, 'Ben bahsi geçen öğrencinin dersine dahi girmem. Çeşitli sporlara ilgili duydukları için son sınıflar benimle iletişime geçerler. Ben öğrencimi sosyal medyadan eklemedim, kendisi ona davet atmamı istedi.