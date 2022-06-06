İstanbul'da mide bulandıran olay! Kadın öğretmenden kız öğrencisine taciz! Kızı evine götürüp önce öptü sonra...
İstanbul Tuzla'da bir lisede mide bulandıran bir olay yaşandı. Özel bir okulda geçtiğimiz aylarda kadın beden eğitimi öğretmeni S.İ. lise son sınıftaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Genç kız, öğretmeninin kendisini evine götürdüğünü, önce öpüp sonra sarılıp birlikte uyumak istediğini söyledi. Genç kızın şikayetçi olmasının ardından ifadesi alınan kadın öğretmenin söyledikleri ise şoke etti.
İğrenç olay İstanbul Tuzla'da yaşandı... Bir özel okulda geçtiğimiz aylarda meydana gelen skandalda iddiaya göre, beden eğitimi öğretmeni S.İ., 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulundu.
KADIN ÖĞRETMENDEN LİSELİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR
Kız öğrencisini kendi evine götürdüğü, sarılıp öpmeye çalıştığı ve birlikte uyumak istediği iddia edilen 28 yaşındaki öğretmen hakkında 17 yaşındaki kız öğrencisinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni, emniyet işlemlerimin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık ifadesinden sonra ise 28 yaşındaki S.İ., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
KENDİSİ DAVET ATMAMI İSTEDİ
Hakimlikteki sorgusunda beden eğitimi öğretmeni S.İ., öğrencisiyle ilişkisi olduğunu reddederek, 'Ben bahsi geçen öğrencinin dersine dahi girmem. Çeşitli sporlara ilgili duydukları için son sınıflar benimle iletişime geçerler. Ben öğrencimi sosyal medyadan eklemedim, kendisi ona davet atmamı istedi.