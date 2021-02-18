İki maaş müjdesi birden! İŞKUR'dan o maaşın yanında bir ödeme daha alınabiliyor! İşte şartları...

İki maaş müjdesi birden! İŞKUR'dan o maaşın yanında bir ödeme daha alınabiliyor! Başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabilir. Başvuruya dair bilinmesi gerekenler haberimizde yer alıyor.