İki maaş müjdesi birden! İŞKUR'dan o maaşın yanında bir ödeme daha alınabiliyor! İşte şartları...
Devlet tarafından işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara işsizlik maaşı ödeniyor. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek verilmeye başlandı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar ödemeden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip oluyor.
18.02.2021 14:55
- Son Güncelleme: 18.02.2021 14:55
İki maaş müjdesi birden! İŞKUR'dan o maaşın yanında bir ödeme daha alınabiliyor! Başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabilir. Başvuruya dair bilinmesi gerekenler haberimizde yer alıyor.