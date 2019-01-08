Valilikten açıklama geldi! Bu illerde okullar tatil edildi!
Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağan kar ile birlikte bazı illerde okullar tatil edildi. Son zamanlarda internet üzerinden 'Hangi illerde okullar tatil edildi?' 'Sivas'ta kar tatili var mı?' 'Düzce'de okullar tatil mi?' soruları araştırılmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu illerde okullar tatil edildi. İşte tatil edilen okullar...
8 Ocak 2019 Salı, 21:52:12 Güncelleme: 22:00:41
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Besni Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı yarın ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (9 Ocak Çarşamba günü) yarın ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.
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