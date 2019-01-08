Kağıt para nerede, ne zaman icat edildi? 3'te 3 Tarih Yarışması sorusu 8 Ocak
"Kağıt para nerede, ne zaman icat edildi?" sorusu günün en çok aranan soruları arasında! 8 Ocak 3'te 3 Tarih Yarışması izleyenleri "Kağıt para nerede, ne zaman icat edildi?" sorusunun cevabını arıyor! Peki kağıt para nerede, ne zaman icat edildi? İşte cevabı...
8 Ocak 2019 Salı, 22:58:45
Güncelleme: 22:59:23
Dünya ilk olarak Lidyalılar tarafından kullanılmaya başlanan ve hayatımıza damgasını vuran para halen daha günümüzde kullanılan en en önemli satın alma aracıdır.
İlk kullanılan paralar deniz kabuğu ve kıymetli metaller değişim ve satın alma aracı olarak kullanılmıştır.
Madeni para basımı ilk olarak Anadolu'da I.Ö. VII. yy'da Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi.
M.Ö. 118 Deri para kullanan Çinliler, M.S. 806 yılında kağıdın bulunması ile kağıt para kullanmaya başladılar.
Batıda kağıt paranın kullanılmaya başlanması ise 17 yy sonrasıdır.