Uzmanlar uyardı! Burun spreyi bağımlılık yapabilir
Burun spreylerinin doktorlar tarafından önerildiği süre ve doz dışında kullanılmaması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Doğan, "Uzun süreli kullanım durumlarında bağımlılık yapabilir ve kan değerlerini değiştirebilir" dedi.
Doç. Dr. Doğan, özellikle kış aylarında kullanılan burun spreylerine yönelik uyarılarda bulundu. Mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonları, burun tıkanıklığı ve akıntısının hızla arttığını belirten Doç. Dr. Doğan, "Burun spreylerini içerdiği etken maddeye göre kısa süreli kullanılanlar ve uzun süre kullanılması gerekenler şeklinde iki grup halinde düşünebiliriz.
"UZUN SÜRELİ KULLANIM KAN DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"
Kısa süreli kullanılması gereken spreylerin uzun süreli kullanımlarında ilacın etkinliği azaldığı için giderek daha sık ve daha yüksek dozlarda kullanma eğilimi oluştuğunu dile getiren Doç. Dr. Doğan, "Uzun süreli kullanım durumlarında bağımlılık yapabilir ve kan değerlerini değiştirebilir.
YAŞANILAN ORTAMDAKİ KLİMA VE KALORİFERLERE DİKKAT!
Burun tıkanıklığının sinüzit ve orta kulak iltihabına yol açtığını belirten Doç. Dr. Doğan, "Böyle durumlarda burun tıkanıklığının giderilmesinde kısa süreli olarak burun spreyleri kullanılabilir. Ancak yaşanılan ortamlarda kullanılan kalorifer ve klimalar da solunan havanın nemini azaltır. Burunda meydana gelen kuruluk ve burun etlerinin buna reaksiyon olarak büyümesi sonucunda da tıkanıklık hissi meydana gelebilmektedir" açıklamalarında bulundu.
Yapılan hayvan deneylerinde de beşinci günden sonra burun mukozasında hasarın başladığı sekizinci haftanın sonunda ise artık kalıcı hasar meydana geldiği gösterilmiştir. Doz aşımı ve yan etkilerde terleme, hızlı ve düzensiz kalp atışları gözlenir. Burun içi dokusunda meydana gelen kuruluk sebebiyle burun kanamaları olabilir" ifadelerini kullandı.