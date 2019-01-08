Uzmanlar uyardı! Burun spreyi bağımlılık yapabilir

YAŞANILAN ORTAMDAKİ KLİMA VE KALORİFERLERE DİKKAT!

Burun tıkanıklığının sinüzit ve orta kulak iltihabına yol açtığını belirten Doç. Dr. Doğan, "Böyle durumlarda burun tıkanıklığının giderilmesinde kısa süreli olarak burun spreyleri kullanılabilir. Ancak yaşanılan ortamlarda kullanılan kalorifer ve klimalar da solunan havanın nemini azaltır. Burunda meydana gelen kuruluk ve burun etlerinin buna reaksiyon olarak büyümesi sonucunda da tıkanıklık hissi meydana gelebilmektedir" açıklamalarında bulundu.