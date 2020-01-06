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Vali Vasip Şahin açıkladı! Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Ankara'da okullar tatil mi? Akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte birçok il ve ilçede okulların tatil olduğuna dair son dakika haberleri gelmeye başladı. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı... İşte "Ankara'da okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı...

06.01.2020 23:21 - Son Güncelleme: 06.01.2020 23:26
Vali Vasip Şahin açıkladı! Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Ankara okulların tatil olup olmadığı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor.

Vali Vasip Şahin açıkladı! Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek.

Vali Vasip Şahin açıkladı! Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor.

Vali Vasip Şahin açıkladı! Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler kar tatili için yapılan açıklamaları takip ediyor.

Vali Vasip Şahin açıkladı! Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Peki, 7 Ocak'ta Ankara'da okullar tatil mi?

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