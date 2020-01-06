Vali Vasip Şahin açıkladı! Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Ankara'da okullar tatil mi? Akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte birçok il ve ilçede okulların tatil olduğuna dair son dakika haberleri gelmeye başladı. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 7 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı... İşte "Ankara'da okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabı...

06.01.2020 23:21 - Son Güncelleme: 06.01.2020 23:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





