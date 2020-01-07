Lise, üniversite ve ilkokul tatil mi? Yarın kar tatili var mı? 8 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

8 Ocak kar tatili var mı? 7 Ocak 2020 yani bugün çeşitli il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkisini gösterdiği günlerde kar tatili ile ilgili detaylar ise merak konusu. Bugün Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi illerde okullar tatil edildi. İşte 8 Ocak kar tatili olan iller ve ilçeler... Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.