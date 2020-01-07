Lise, üniversite ve ilkokul tatil mi? Yarın kar tatili var mı? 8 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
8 Ocak kar tatili var mı? Yarın okullar tatil mi? Sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor.
Birçok ilde kar yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Bazı illerde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Yurdun belli kesimlerinde bir süredir devam eden kar yağışı beraberinde okul tatillerini de getirdi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde okullar tatil edildi. Özellikle Ankara'da ikamet eden öğrenciler okulların tatil durumunu merak ediyor. İşte, 8 Ocak 2020 eğitime ara verilen iller... Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.
8 Ocak kar tatili var mı? 7 Ocak 2020 yani bugün çeşitli il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkisini gösterdiği günlerde kar tatili ile ilgili detaylar ise merak konusu. Bugün Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi illerde okullar tatil edildi. İşte 8 Ocak kar tatili olan iller ve ilçeler... Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.
ANKARA
Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.
VALİ ŞAHİN'DEN 'TATİL YOK' AÇIKLAMASI
Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.
BALIKESİR
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiği kaydedildi.
SINDIRGI'DA EĞİTİME ARA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.
KONYA
Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.