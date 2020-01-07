BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu
BİM 7 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler dikkat çekiyor. Salı günü sürprizlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, beyaz peynir, turşu çeşitleri gibi ürünlerin yanı sıra atıştırmalık ürünler de bu katalogda yerlerini aldı. Peki, BİM'in bu haftaki kampanyaları neler? İşte 7 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
07.01.2020 08:15
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