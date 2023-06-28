Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli 2023! Kurban bağış bedeli ne kadar, kaç TL? Vakıflara nasıl bağış yapabilirim?
Vekaleten kurban kesimi yaptırmak isteyenler, kurbanlarını bağışlayacakları vakıfların kurban bağış bedellerini araştırıyorlar. Bu yıl kurbanını bağışlamak isteyen kişiler için önemli olan konulardan biri de kurban bağış bedelleri ve bağış yapma yöntemleri. İşte merak edilenler ve güncel bilgiler...
28.06.2023 09:33 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:33
Belirli vakıflar her yıl Kurban Bayramı'nda bağış toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, bu nedenle de bizlerin kurbanlık yardımlarını bekliyor. Peki, Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli 2023 ne kadar? Vakıflara nasıl bağış yapabilirim? İşte detaylar...
Türkiye Diyanet Vakfı kurban bağış bedeli 2023 yılında yurt içi 5.950 TL, yurt dışı içinse 2.750 TL olarak açıklandı.
Kızılay üzerinden vekaleten kurban kesimi yapmak isteyen kişiler ise 2023 yılında yurt dışı için 2.650 TL, yurt içi için 5.950 TL ödeme yapacaklar.
Bağışlarını Mehmetçik Vakfı üzerinden yapacak olan kişiler ise 5400 TL ödeme yapacaklar. Buna ek olarak 275 dolar ya da 250 euro ödeme de yapılabilecek.