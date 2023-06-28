Kurban Bayramı'ndan ilginç manzaralar! Örümcek adam kurban pazarlığı yaptı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde her yıl olduğu gibi yine ilginç görüntüler ortaya çıktı. Adana'da örümcek adam kostümünü adeta üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, kurban pazarına giderek pazarlık yapıp koyununu satın aldı. Otomobil çekicisi ve motosikletle kurbanlık taşıyanlar ise kazaya davetiye çıkardı. Öte yandan bu yıl da acemi kasaplar kurbanlık hayvan keserken yine kendilerini yaraladı.
28.06.2023 13:36 - Son Güncelleme: 28.06.2023 13:57
Adanalı Can Şaşkın, hayranı olduğu örümcek adamın kostümünü uzun zamandır adeta üzerinden çıkartmıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine dahi örümcek adam kostümüyle giden Şaşkın, sabah merkez Yüreğir ilçesinde bulunan kurban pazarına örümcek adam kostümüyle gitti.
Renkli anların yaşandığı koyun pazarında şaşkın bakışlar arasında pazarlığı yapan Şaşkın, koyununu satın aldı. Daha sonra konuşan Can Şaşkın, "Dini görevimizi yerine getirdik. Tüm Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurbanlarımızı paylaşalım, aç olan kalmasın. Mangallar yansın" ifadelerini kullandı.