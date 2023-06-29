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Haberler Yaşam 500 yıl sonrasından geldim dedi TikTok'tan kehanetlerini tek tek sıraladı: Bu 3 güne dikkat! Artık hiçbir şey...

500 yıl sonrasından geldim dedi TikTok'tan kehanetlerini tek tek sıraladı: Bu 3 güne dikkat! Artık hiçbir şey...

Son günlerde sosyal medya platformları, 2850'li yıllardan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun videolarıyla çalkalanıyor. TikTok kullanıcısı kendisini 500 yıl ilerden geldiğini iddia ederek 2024 yılında gerçekleşeceğini öne sürdüğü şaşırtıcı olaylar hakkında kehanetlerde bulundu.

29.06.2023 09:29 - Son Güncelleme: 29.06.2023 09:31
Bu 3 günü sakın unutmayın! 500 yıl öteden geldim diyen kahin TikTok’tan kehanetlerini tek tek açıkladı: Artık her şey eskisinden daha...

Sosyal medya platformlarında son günlerde 2850'li yıllardan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun ortaya çıkması, büyük bir ilgi ve tartışma yarattı. Bu kişi TikTok'tan kehanetleri için bizzat tarih verdi. Zaman yolcusu videoda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olayların yaşanacağını öne sürdü. 500 yıl ilerden geldim diyen TikTok kullanıcısının iddiaları kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kişiler süper güç kazanmanın hayalini kurarken bazıları da bu iddialara şüpheyle yaklaştı.

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Bu 3 günü sakın unutmayın! 500 yıl öteden geldim diyen kahin TikTok’tan kehanetlerini tek tek açıkladı: Artık her şey eskisinden daha...

3 GÜNÜ AKLINIZIN BİR KÖŞESİNE YAZIN!

Kendini '2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı.

Bu 3 günü sakın unutmayın! 500 yıl öteden geldim diyen kahin TikTok’tan kehanetlerini tek tek açıkladı: Artık her şey eskisinden daha...

Binlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2024'te gelecek bu 3 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.

Bu 3 günü sakın unutmayın! 500 yıl öteden geldim diyen kahin TikTok’tan kehanetlerini tek tek açıkladı: Artık her şey eskisinden daha...

Zaman yolcusu olduğu iddia edilen kişinin iddiaları ise insanları son derece şaşırttı.

Bu 3 günü sakın unutmayın! 500 yıl öteden geldim diyen kahin TikTok’tan kehanetlerini tek tek açıkladı: Artık her şey eskisinden daha...

İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRDI

Kullanıcılar zaman yolcusunun iddialarını abartılı buldu ve "Geçen yıl ki kehanetlerin hiçbiri tutmadı. Hala bekliyorum" gibi ifadeler kullandı.

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