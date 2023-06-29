500 yıl sonrasından geldim dedi TikTok'tan kehanetlerini tek tek sıraladı: Bu 3 güne dikkat! Artık hiçbir şey...
Son günlerde sosyal medya platformları, 2850'li yıllardan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun videolarıyla çalkalanıyor. TikTok kullanıcısı kendisini 500 yıl ilerden geldiğini iddia ederek 2024 yılında gerçekleşeceğini öne sürdüğü şaşırtıcı olaylar hakkında kehanetlerde bulundu.
29.06.2023 09:29 - Son Güncelleme: 29.06.2023 09:31
Sosyal medya platformlarında son günlerde 2850'li yıllardan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun ortaya çıkması, büyük bir ilgi ve tartışma yarattı. Bu kişi TikTok'tan kehanetleri için bizzat tarih verdi. Zaman yolcusu videoda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olayların yaşanacağını öne sürdü. 500 yıl ilerden geldim diyen TikTok kullanıcısının iddiaları kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kişiler süper güç kazanmanın hayalini kurarken bazıları da bu iddialara şüpheyle yaklaştı.