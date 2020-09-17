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Vahşi yaşamın ürkütücü avcısı! Komodo ejderinin avlanma görüntüleri dehşete düşürdü...

'Vahşi yaşamın ürkütücü avcısı' olarak bilinen komodo ejderinin beslenme yöntemi görenleri şaşkına çevirdi. Dünyanın en vahşi yaratıklarından bir tanesi olan komodo ejderinin avlanma görüntüleri dehşete düşürdü. Avına sessizce yaklaşan ve bir anda harekete geçen komodo ejderi, saldırı anından sonra avını vahşice parçalara ayırarak yedi. İşte vahşi yaşamın ürkütücü avcısı komodo ejderinin avlanma görüntüleri...

17.09.2020 22:48 - Son Güncelleme: 17.09.2020 22:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





