Haberler Galeri Yaşam Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! İşte akıllara durgunluk veren o mağara...

Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! İşte akıllara durgunluk veren o mağara...

Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi. İşte akıllara durgunluk veren gizemli o mağara...

17.09.2020 17:52 - Son Güncelleme:
Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! İşte akıllara durgunluk veren o mağara...

Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! İşte akıllara durgunluk veren o mağara...

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! İşte akıllara durgunluk veren o mağara...

Tıpkı Alice'in sihirli bir harikalar diyarına geçtiği tünel gibi... İşte İngiltere'nin Shropshire kentinde yer alan gizemli mağara The Caynton Mağarası...

Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! İşte akıllara durgunluk veren o mağara...
Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! İşte akıllara durgunluk veren o mağara...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Yaşlı adam otobüste maske takmadı, yüzüne yılan doladı
Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Yaşlı adam otobüste maske takmadı, yüzüne yılan doladı