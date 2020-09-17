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Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! İşte akıllara durgunluk veren o mağara...

Herkes tavşan deliği sanıyordu ama... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı! Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi. İşte akıllara durgunluk veren gizemli o mağara...

17.09.2020 17:52 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





