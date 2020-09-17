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Sadece selfie çekmek istemişti! Başına öyle bir şey geldi ki...

Sosyal medya ve selfie çılgınlığı giderek büyüyor. Özellikle artık hayatlarımızın olmazsa olmazı haline gelen akıllı telefonların kamera teknolojilerinin daha da gelişmesi ile birlikte her anımızı sosyal medyada paylaşmak ister hale geldik. Ancak daha fazla beğeni almak için girişilen fotoğraf denemelerinde bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. İşte selfie çekeyim derken yaşanan birbirinden ilginç talihsizlikler...

17.09.2020 23:16 - Son Güncelleme: 17.09.2020 23:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





